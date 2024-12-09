Избранный президент США подчеркнул, что потери РФ превышают 700 тысяч человек и назвал это свидетельством проигрыша Путина.

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Избранный президент США Дональд Трамп работает над концепцией завершения войны в Украине через переговоры. Об этом сообщил в соцсетях советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко со ссылкой на СМИ.

В частности, Трамп обнародовал детали своих разговоров с мировыми лидерами во время своей первой заграничной поездки после победы на втором сроке, включая трехстороннюю встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и Президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Зеленский настроен на прекращение огня – это важный сигнал», – сказал Трамп в интервью NYP.

Трамп заявил, что говорил с Зеленским о том, как завершить войну, и что он «готов к переговорам». Он также подчеркнул, что потери РФ превышают 700 тысяч человек и назвал это свидетельством проигрыша Путина.

«Он (Зеленский – ред.) хочет договариваться о прекращении огня. Мы не говорили о деталях. Он считает, что уже пора, и Путин должен подумать, что уже пора, потому что он проиграл. Когда вы положили 700 тысяч человек, то уже пора. Это не закончится, пока не договорится о мире», – заявил избранный президент США.

По словам Трампа, он формулирует концепцию завершения войны.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что войну нельзя закончить «просто бумажкой и несколькими подписями».

Также Президент назвал потери Украины в войне с РФ. С начала полномасштабной войны Украина потеряла 43 тысяч воинов, погибших на поле боя. Также известно о 370 тысячах случаев оказания помощи раненым.

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