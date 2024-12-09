Средняя зарплата в Украине достигла 530 долларов и более чем на 50% превысила довоенный уровень

Средняя зарплата штатных работников выросла до 21946 гривен.

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В 2024 году средняя зарплата украинцев превысила довоенный уровень. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Средняя зарплата штатных работников выросла в третьем квартале 2024 года на 22,3% до 21 946 гривен.

Это выше на 56,6% по сравнению с 2021 годом (14014 гривен).

Зарплата также выше и в долларовом эквиваленте – 532 долларов. В 2021 году зарплата составила 514 долларов.

Раньше мы писали, какой будет минимальная зарплата в Украине в 2025 году.

Также сообщалось, обязательна ли справка о зарплате до 1 июля 2000 года для начисления пенсии.

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