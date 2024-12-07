Якою буде мінімальна зарплата в Україні у 2025 році

Як відомо, Президент Володимир Зеленський вже підписав закон про Держбюдет на наступний рік. Загалом видатки 2025 року заплановані на рівні 3,6 трлн грн. Доходи – 2,05 трлн грн.
Що стосується мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму, він залишиться на рівні 2024 року, збільшення не заплановані.
Отже, мінімальна зарплата залишиться на рівні 8000 грн, а прожитковий мінімум для працездатних громадян — на рівні 3028 грн.
Проте уряд має намір переглянути ці показники за підсумками першого півріччя 2025 року в разі поліпшення економічної ситуації.
Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада ухвалила в цілому доопрацьований Кабміном закон про Державний бюджет на 2025 рік (законопроект 12000). У фінальній версії залишиться норма про можливість доплати суддям першої інстанції в 10,5 тисяч грн.
Обсяг фінансування на оплату праці народних депутатів та їх помічників-консультантів в 2025 році зросте на 26,2%, але посадові оклади депутатів не зміняться.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.