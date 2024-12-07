Практика судів
  1. В Україні

Якою буде мінімальна зарплата в Україні у 2025 році

14:14, 7 грудня 2024
Мінімальна зарплата залишиться на рівні 8000 грн,
Якою буде мінімальна зарплата в Україні у 2025 році
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як відомо, Президент Володимир Зеленський вже підписав закон про Держбюдет на наступний рік. Загалом видатки 2025 року заплановані на рівні 3,6 трлн грн. Доходи – 2,05 трлн грн. 

Що стосується мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму, він залишиться на рівні 2024 року, збільшення не заплановані. 

Отже, мінімальна зарплата залишиться на рівні 8000 грн, а прожитковий мінімум для працездатних громадян — на рівні 3028 грн. 

Проте уряд має намір переглянути ці показники за підсумками першого півріччя 2025 року в разі поліпшення економічної ситуації.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада ухвалила в цілому доопрацьований Кабміном закон про Державний бюджет на 2025 рік (законопроект 12000). У фінальній версії залишиться норма про можливість доплати суддям першої інстанції в 10,5 тисяч грн.

Обсяг фінансування на оплату праці народних депутатів та їх помічників-консультантів в 2025 році зросте на 26,2%, але посадові оклади депутатів не зміняться.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

бюджет зарплата

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
До 28 лютого переглянуть не лише відстрочки, але й наданий статус критичності підприємств

Надані до 1 грудня відстрочки і статус критичності підприємств будуть діяти лише до 28 лютого 2025 року.

Конкурс на посади суддів Антикорупційного суду – хто з кандидатів ще залишився у конкурсі

Більшість претендентів на посади суддів ВАКС та АП ВАКС – судді Антикорупційного суду та судді місцевих загальних судів.

Кабмін встановив нові критерії, за якими благодійні організації та підприємства, які забезпечують ЗСУ, зможуть отримати бронювання

Кабмін визначив нові критерії критичності підприємств, які забезпечують потреби Збройних Сил, і відповідно мають право на бронювання.

Роботодавців чекають штрафи за відмову відпустити працівника на судові засідання – що передбачає законопроект про суд присяжних

Крім того, посадові особи та керівники підприємств, установ та організацій зобов’язані будуть за запитом ТУ ДСА надати необхідну інформацію про працівників для складання списків кандидатів у присяжні.

Дані про придатність чоловіків до військової служби будуть брати з цивільних медзакладів – Міноборони розробило реформу спільно з громадськими активістами

Військовозобов’язаному буде достатньо відвідати цивільний медичний заклад за місцем перебування, і надалі дані про його придатність автоматично отримає електронна система.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Антон Чередко
    Антон Чередко
    суддя Центрального апеляційного господарського суду