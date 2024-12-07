Олаф Шольц заявив про спільну стратегію щодо України після дзвінка Дональду Трампу

Олаф Шольц впевнений у співпраці з Дональдом Трампом щодо стратегії для України з урахуванням думки українського народу.

Джерело фото: Chas.News

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив упевненість, що зможе розробити спільну стратегію для України з новообраним президентом США Дональдом Трампом після телефонної розмови з ним. Як повідомляє Reuters, Шольц зазначив, що головним принципом для нього є те, що рішення, які стосуються України, повинні враховувати думку українського народу.

«Я впевнений, що ми можемо розробити спільну стратегію для України. Моїм керівним принципом залишається те, що ніщо не може бути вирішено, не давши українському народу висловитися», — сказав канцлер, додавши, що розмовляв із майбутнім президентом США «детально» і що його команда безпосередньо спілкується з радниками Трампа з безпеки.

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