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Олаф Шольц заявив про спільну стратегію щодо України після дзвінка Дональду Трампу

13:55, 7 грудня 2024
Олаф Шольц впевнений у співпраці з Дональдом Трампом щодо стратегії для України з урахуванням думки українського народу.
Олаф Шольц заявив про спільну стратегію щодо України після дзвінка Дональду Трампу
Джерело фото: Chas.News
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Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив упевненість, що зможе розробити спільну стратегію для України з новообраним президентом США Дональдом Трампом після телефонної розмови з ним. Як повідомляє Reuters, Шольц зазначив, що головним принципом для нього є те, що рішення, які стосуються України, повинні враховувати думку українського народу.

«Я впевнений, що ми можемо розробити спільну стратегію для України. Моїм керівним принципом залишається те, що ніщо не може бути вирішено, не давши українському народу висловитися», — сказав канцлер, додавши, що розмовляв із майбутнім президентом США «детально» і що його команда безпосередньо спілкується з радниками Трампа з безпеки.

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США Німеччина Дональд Трамп війна Олаф Шольц

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