Олаф Шольц заявил о совместной стратегии в отношении Украины после звонка Дональду Трампу

Олаф Шольц уверен в сотрудничестве с Дональдом Трампом относительно стратегии для Украины с учетом мнения украинского народа.

Источник фото: Chas.News

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил уверенность, что сможет разработать совместную стратегию для Украины с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом после телефонного разговора с ним. Как сообщает Reuters, Шольц отметил, что главным принципом для него является то, что решения, которые касаются Украины, должны учитывать мнение украинского народа.

«Я уверен, что мы можем разработать общую стратегию для Украины. Моим руководящим принципом остается то, что ничто не может быть решено, не дав украинскому народу высказаться», – сказал канцлер, добавив, что разговаривал с будущим президентом США «детально» и что его команда напрямую общается с советниками Трампа по безопасности.

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