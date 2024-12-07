Практика судов
  1. В Украине

Сияющий Юпитер подарит уникальное астрономическое зрелище на небе – когда наблюдать

16:41, 7 декабря 2024
Юпитер в небе будет напоминать Вифлеемскую звезду.
Сияющий Юпитер подарит уникальное астрономическое зрелище на небе – когда наблюдать
Фото: FutureNow
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В субботу, 7 декабря, Юпитер станет главным украшением ночного неба. Планета будет сиять почти так же ярко, как Венера, и будет хорошо заметна после захода Солнца на востоке.

Явление происходит из-за того, что Юпитер находится в «оппозиции» к Солнцу - на противоположной стороне неба. Это означает, что планета восходит, когда Солнце заходит, отражая максимум его света, сообщает The Washington Post.

Юпитер можно будет наблюдать в течение всего вечера, но самым ярким он будет именно в субботу. Астрономы советуют смотреть на восход через 1-2 часа после захода Солнца.

Планета, имеющая ржаво-коричневый оттенок, восхищает не только своей яркостью, но и загадочностью. Ученые до сих пор не установили, что именно придает ей такой цвет, хотя ее атмосфера состоит преимущественно из водорода, гелия и метана.

Юпитер достигает оппозиции каждые 13 месяцев. Его орбита вокруг Солнца длится 12 земных лет, поэтому каждый год он преодолевает лишь 1/12 своего пути. Это создает условия, при которых Земля каждые 13 месяцев «обгоняет» Юпитер, образуя яркое явление.

Некоторые историки и астрономы предполагают, что яркий Юпитер мог стать той самой Вифлеемской звездой, упомянутой в Библии. Однако ученые также рассматривают другие гипотезы, в частности взрыв сверхновой или сближение двух планет - Юпитера и Сатурна или Юпитера и Венеры, которые могли создать эффект сияния.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Елена Шуляк заявила о необходимости подготовить законодательную базу под послевоенные выборы

По ее словам, рекомендации «на основе опыта ЕС» содержат альтернативные пути голосования на выборах – через почту или интернет.

Мобилизированные адвокаты и другие самозанятые лица освобождаются от обязанности начисления, уплаты и представления отчетности по военному сбору – приняты изменения

В рамках поправок к закону о повышении налогов также предусмотрели освобождение от обязанности начисления, уплаты и представления отчетности по военному сбору для самозанятых лиц, призванных во время мобилизации.

Верховная Рада приняла изменения в Налоговый кодекс о лишении права на налоговую социальную льготу

Налоговой социальной льготы лишатся лица в случае лишения государственной награды, а также определенных статусов.

При достижении 17 лет призывники должны встать на учет через Резерв+ или путем явки в ТЦК, иначе придется платить штраф – Рада одобрила законопроект

Верховная Рада приняла за основу законопроект Минобороны, которым подача сведений о себе возлагается на призывника – иначе штраф от 17 тысяч до 25,5 тысяч грн.

До 28 февраля пересмотрят не только отсрочки, но и предоставленный статус критичности предприятий

Предоставленные до 1 декабря отсрочки и статус критичности предприятий будут действовать только до 28 февраля 2025 года.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Антон Чередко
    Антон Чередко
    суддя Центрального апеляційного господарського суду