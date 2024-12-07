Сияющий Юпитер подарит уникальное астрономическое зрелище на небе – когда наблюдать

Юпитер в небе будет напоминать Вифлеемскую звезду.

Фото: FutureNow

В субботу, 7 декабря, Юпитер станет главным украшением ночного неба. Планета будет сиять почти так же ярко, как Венера, и будет хорошо заметна после захода Солнца на востоке.

Явление происходит из-за того, что Юпитер находится в «оппозиции» к Солнцу - на противоположной стороне неба. Это означает, что планета восходит, когда Солнце заходит, отражая максимум его света, сообщает The Washington Post.

Юпитер можно будет наблюдать в течение всего вечера, но самым ярким он будет именно в субботу. Астрономы советуют смотреть на восход через 1-2 часа после захода Солнца.

Планета, имеющая ржаво-коричневый оттенок, восхищает не только своей яркостью, но и загадочностью. Ученые до сих пор не установили, что именно придает ей такой цвет, хотя ее атмосфера состоит преимущественно из водорода, гелия и метана.

Юпитер достигает оппозиции каждые 13 месяцев. Его орбита вокруг Солнца длится 12 земных лет, поэтому каждый год он преодолевает лишь 1/12 своего пути. Это создает условия, при которых Земля каждые 13 месяцев «обгоняет» Юпитер, образуя яркое явление.

Некоторые историки и астрономы предполагают, что яркий Юпитер мог стать той самой Вифлеемской звездой, упомянутой в Библии. Однако ученые также рассматривают другие гипотезы, в частности взрыв сверхновой или сближение двух планет - Юпитера и Сатурна или Юпитера и Венеры, которые могли создать эффект сияния.

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