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Сяючий Юпітер подарує унікальне астрономічне видовище на небі – коли спостерігати

16:41, 7 грудня 2024
Юпітер в небі нагадуватиме Вифлеємську зірку.
Сяючий Юпітер подарує унікальне астрономічне видовище на небі – коли спостерігати
Фото: FutureNow
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У суботу, 7 грудня, Юпітер стане головною прикрасою нічного неба. Планета сяятиме майже так само яскраво, як Венера, і буде добре помітна після заходу Сонця на сході.

Явище відбувається через те, що Юпітер перебуває в «опозиції» до Сонця — на протилежному боці неба. Це означає, що планета сходить, коли Сонце заходить, відбиваючи максимум його світла, повідомляє The Washington Post.

Юпітер можна буде спостерігати протягом усього вечора, але найяскравішим він буде саме в суботу. Астрономи радять дивитися на схід через 1-2 години після заходу Сонця.

Планета, що має іржаво-коричневий відтінок, захоплює не лише своєю яскравістю, але й загадковістю. Вчені досі не встановили, що саме додає їй такого кольору, хоча її атмосфера складається переважно з водню, гелію та метану.

Юпітер досягає опозиції кожні 13 місяців. Його орбіта навколо Сонця триває 12 земних років, тому щороку він долає лише 1/12 свого шляху. Це створює умови, за яких Земля кожні 13 місяців "обганяє" Юпітер, утворюючи яскраве явище.

Деякі історики й астрономи припускають, що яскравий Юпітер міг стати тією самою Вифлеємською зіркою, згаданою в Біблії. Проте науковці також розглядають інші гіпотези, зокрема вибух наднової або зближення двох планет — Юпітера і Сатурна чи Юпітера і Венери, які могли створити ефект сяйва.

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