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У 2025 році може бути узгоджено припинення вогню, але мирна угода малоймовірна – рейтингове агентство Fitch

13:01, 7 грудня 2024
Хоча припинення вогню може стати можливим, досягнення повноцінної мирної угоди залишається малоймовірним.
У 2025 році може бути узгоджено припинення вогню, але мирна угода малоймовірна – рейтингове агентство Fitch
Фото: ukrinform
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Рейтингове агентство Fitch Ratings очікує, що війна триватиме до 2025 року в рамках її поточних широких параметрів.

На думку Fitch, незважаючи на деякі територіальні завоювання Росії з кінця 2023 року, військова підтримка Заходу і тверда рішучість повинні дозволити Україні запобігти значним додатковим територіальним втратам. Заявлена мета політики адміністрації США, що заступається, щодо припинення війни може призвести до узгодженого припинення вогню, але мирна угода малоймовірна через складні поступки, що вимагатимуться від обох сторін.

Параметри узгодженого режиму припинення вогню, включно з гарантіями безпеки для України і територій, які залишаться під контролем Росії, залишаються невизначеними.

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