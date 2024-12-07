В 2025 году может быть согласовано прекращение огня, но мирное соглашение маловероятно – рейтинговое агентство Fitch

Хотя прекращение огня может стать возможным, достижение полноценного мирного соглашения остается маловероятным.

Фото: ukrinform

Рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает, что война продолжится до 2025 года в рамках ее текущих широких параметров.

По мнению Fitch, несмотря на некоторые территориальные завоевания России с конца 2023 года, военная поддержка Запада и твердая решимость должны позволить Украине предотвратить значительные дополнительные территориальные потери. Заявленная цель политики вступающейся администрации США по прекращению войны может привести к согласованному прекращению огня, но мирное соглашение маловероятно из-за сложных уступок, которые потребуются от обеих сторон.

Параметры согласованного режима прекращения огня, включая гарантии безопасности для Украины и территорий, которые останутся под контролем России, остаются неопределенными.

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