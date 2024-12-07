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В Киеве порыв водопровода оставил без воды четыре дома

12:43, 7 декабря 2024
В Соломенском районе Киева из-за аварии на водопроводе перекрыли движение и оставили без воды несколько домов.
В Киеве порыв водопровода оставил без воды четыре дома
Фото иллюстративное
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В Соломенском районе Киева произошел порыв водопроводной сети на улице Патриарха Мстислава Скрипника, из-за чего движение на участке полностью перекрыто. Об этом сообщили в КГГА.

На месте работает аварийная бригада «Киевводоканала», территория аварии ограждена. Для начала ремонтных работ специалисты вызвали полицию, чтобы убрать припаркованные рядом автомобили.

Вследствие повреждения водопроводной магистрали диаметром 300 мм без водоснабжения остались жители четырех домов: №7, 9, 13, и 15 на этой улице. Для обеспечения воды установлена автоцистерна по адресу ул. Патриарха Мстислава Скрипника, 9.

Ремонтные работы продолжаются, причины аварии устанавливаются.

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Киев КГГА Киевводоканал

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