Российский авиаудар по Запорожью – люди сгорели заживо в авто, среди погибших есть дети

Россия ударила по Запорожью управляемыми бомбами: 10 погибших, десятки раненых.

Источник фото: Telegram / Иван Федоров

Вечером 6 декабря Россия нанесла авиационный удар по Запорожью, использовав управляемые авиационные бомбы (КАБ). В результате атаки погибли 10 человек, 8 из них - в автомобилях, которые охватило пламя. Об этом сообщил корреспондент из Запорожья, передает 24 канал.

Атака произошла около 18:00, когда россияне попали по магистрали, где на светофоре стояло много машин. Это был вечер пятницы, поэтому дорога была особенно загруженной, окруженной торговыми центрами.

«Я как раз был на улице. Видел вспышку. Потом долетел звук. Примерно в километре был от места прилета. Есть видео, какой апокалипсис устроили эти подонки», - рассказал журналист.

Очевидцы пытались помочь пострадавшим до приезда спасателей, вытаскивая людей из горящих авто. Среди 24 пострадавших есть трое детей.

Эта очередная атака стала свидетельством варварских действий российских военных, которые направляют удары на места скопления гражданских.

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