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НАПК взялось за проверку образа жизни сотрудников МВД в Киеве

12:07, 7 декабря 2024
НАПК начало проверку нескольких должностных лиц сервисных центров МВД.
НАПК взялось за проверку образа жизни сотрудников МВД в Киеве
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Национальное агентство по предотвращению коррупции начало мониторинг образа жизни нескольких сотрудников сервисных центров Министерства внутренних дел в Киеве после публикации расследования журналистов. Об этом сообщили в НАПК.

Согласно заявлению, 6 декабря агентство приняло решение начать мониторинг образа жизни (МСЖ) должностных лиц, которые фигурируют в журналистском материале.

«6 декабря было принято решение начать проведение МСЖ нескольких должностных лиц, которые фигурируют в материале медиа. В отношении других должностных лиц сервисного центра, упомянутых в сюжете, анализ информации продолжается», - добавили в НАПК.

Также НАПК отметило, что осуществляет МСЖ должностных лиц сервисных центров МВД и из других областей Украины, начатые ранее.

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МВД Киев НАПК

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