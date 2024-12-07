НАПК взялось за проверку образа жизни сотрудников МВД в Киеве

НАПК начало проверку нескольких должностных лиц сервисных центров МВД.

Национальное агентство по предотвращению коррупции начало мониторинг образа жизни нескольких сотрудников сервисных центров Министерства внутренних дел в Киеве после публикации расследования журналистов. Об этом сообщили в НАПК.

Согласно заявлению, 6 декабря агентство приняло решение начать мониторинг образа жизни (МСЖ) должностных лиц, которые фигурируют в журналистском материале.

«6 декабря было принято решение начать проведение МСЖ нескольких должностных лиц, которые фигурируют в материале медиа. В отношении других должностных лиц сервисного центра, упомянутых в сюжете, анализ информации продолжается», - добавили в НАПК.

Также НАПК отметило, что осуществляет МСЖ должностных лиц сервисных центров МВД и из других областей Украины, начатые ранее.

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