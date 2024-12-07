На Николаевщине столкнулись две машины – пострадавших пришлось деблокировать спасателям

Медики госпитализировали четырех пострадавших, среди которых 14-летняя девушка.

Источник фото: ГСЧС

В ГСЧС сообщили о дорожно-транспортном происшествии на автодороге между с. Прибужаны и с. Яструбиново в Вознесенском районе.

В результате столкновения автомобилей ВАЗ 21011 и Volkswagen Golf пострадали четыре человека. Одна из них - девушка 2009 года рождения, которую госпитализировали медики после аварии. Другая пассажирка ВАЗ, женщина 1961 года рождения, была заблокирована в салоне из-за повреждения конструкции автомобиля. Спасатели с помощью специнструмента деблокировали женщину и передали ее медикам.

Травмы получил также водитель Volkswagen Golf, молодой человек 2004 года рождения, которого также доставили в больницу. Трое других пассажиров ВАЗ от госпитализации отказались.

Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства ДТП. Все пострадавшие были доставлены в Вознесенскую многопрофильную больницу.

Источник фото: ГСЧС

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.