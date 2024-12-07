На Миколаївщині зіткнулися дві автівки – постраждалих довелося деблокувати рятувальникам

Медики госпіталізували чотирьох постраждалих, серед яких 14-річна дівчина.

Джерело фото: ДСНС

В ДСНС повідомили про дорожньо-транспортну пригоду на автодорозі між с. Прибужани та с. Яструбіново в Вознесенському районі.

Внаслідок зіткнення автомобілів ВАЗ 21011 та Volkswagen Golf постраждали чотири особи. Одна з них – дівчина 2009 року народження, яку госпіталізували медики після аварії. Інша пасажирка ВАЗ, жінка 1961 року народження, була заблокована в салоні через пошкодження конструкції автомобіля. Рятувальники за допомогою спецінструменту деблокували жінку і передали її медикам.

Травми отримав також водій Volkswagen Golf, молодий чоловік 2004 року народження, якого також доставили до лікарні. Троє інших пасажирів ВАЗ від госпіталізації відмовились.

Наразі спеціалісти встановлюють обставини ДТП. Всі постраждалі були доставлені до Вознесенської багатопрофільної лікарні.

Джерело фото: ДСНС

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