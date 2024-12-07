Чехія відкрила можливість для рейсів авіакомпанії «Нової пошти» до США

Supernova Airlines розвиватиме хаб у Празі та планує рейс до Нью-Йорка.

Фото: portal.lviv.ua

Авіакомпанія Supernova Airlines, що входить до групи Nova («Нова пошта»), має намір розвивати свій хаб у Празі. Про це повідомив генеральний директор компанії Ярослав Красножон в інтерв'ю ЦТС.

На відміну від Польщі та Румунії, Чехія дозволила Supernova Airlines використовувати свій аеропорт для польотів до США. Компанія чекає на схвалення маршруту Прага – Нью-Йорк – Прага.

«Авіаційна влада Чехії прихильно ставиться до нашої авіакомпанії. Після підтвердження заявки українська авіакомпанія зможе виконувати рейси за вказаним маршрутом, а до чи з України вантаж вже перевозиться вантажівками», – пояснив Красножон.

Він також зазначив, що Польща та Румунія не готові погодитися на подібні маршрути, тоді як Чехія пішла на зустріч компанії.

Supernova Airlines також уклала контракт з українською компанією Air Service, яка обслуговує літаки авіакомпанії у Празі. «Намагаємося працювати передусім з українськими компаніями. І тільки якщо української компанії немає, то шукаємо іншу», – додав Красножон.

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