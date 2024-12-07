Україна отримала другу партію винищувачів F-16 від Данії

Зеленський підтвердив прибуття в Україну другої партії F-16 від Данії.

Фото: ArmyInform

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що друга партія винищувачів F-16 від Данії вже прибутку в Україну. Про це він написав у соцмережах.

«Друга партія F-16 для України від Данії вже в Україні. Це лідерство в захисті життя, яке вирізняє Данію», – зазначив Зеленський.

Президент також підкреслив, що літаки з першої партії вже активно використовуються для збивання російських ракет, захищаючи українські життя та інфраструктуру. Він додав, що з новими винищувачами український повітряний щит став ще сильнішим.

«Зараз наш повітряний щит посилений додатково. Якби всі партнери були саме такими рішучими, вже б вдалось унеможливити російський терор», – наголосив він.

Зеленський подякував прем'єр-міністерці Данії Метте Фредеріксен, її команді та всьому данському народу за підтримку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.