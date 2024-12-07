Украина получила вторую партию истребителей F-16 от Дании

Зеленский подтвердил прибытие в Украину второй партии F-16 от Дании.

Фото: ArmyInform

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вторая партия истребителей F-16 от Дании уже прибыла в Украину. Об этом он написал в соцсетях.

«Вторая партия F-16 для Украины от Дании уже в Украине. Это лидерство в защите жизни, которое отличает Данию», - отметил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что самолеты из первой партии уже активно используются для сбивания российских ракет, защищая украинские жизни и инфраструктуру. Он добавил, что с новыми истребителями украинский воздушный щит стал еще сильнее.

«Сейчас наш воздушный щит усилен дополнительно. Если бы все партнеры были именно такими решительными, уже бы удалось сделать невозможным российский террор», - подчеркнул он.

Зеленский поблагодарил премьер-министра Дании Метте Фредериксен, ее команду и весь датский народ за поддержку.

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