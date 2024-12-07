Белый дом планирует использовать все остаточные средства для Украины до 20 января

Администрация Байдена работает над использованием остаточных средств на поддержку Украины до конца каденции.

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Администрация президента США Джо Байдена планирует использовать все остаточные средства на поддержку Украины до завершения его срока 20 января. Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Укринформ.

«У меня нет для вас цифр или оценок того, сколько средств останется или не останется (для помощи Украине - ред.) в течение следующих 45 дней... но мы стремимся реализовать эти деньги», - сказала Жан-Пьер. Она прокомментировала сообщения СМИ, которые ссылаются на источники в администрации, о том, что правительство Байдена может не успеть потратить все остаточные средства из пакета помощи, принятого Конгрессом в апреле.

В ответ на вопрос, беспокоится ли президент Байден, что его преемник может остановить помощь Украине, если останутся средства, Жан-Пьер отметила, что этот процесс будет продолжен в будущем. Она также напомнила, что поддержка Украины была принята на двухпартийной основе, и это важно учитывать.

Напомним, Джо Байден готовит пакет военной помощи Украине на $725 миллионов долларов. Однако по данным WSJ, Байден не успеет потратить миллиарды на оружие для Украины до конца каденции.

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