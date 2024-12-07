Во Львовской области судили женщину без постоянного места жительства за кражу из чужого дома

Женщина поймана на краже 15 000 грн из дома в Жидачеве.

На Львовщине осудили женщину без постоянного места жительства, которая проникла в чужой дом и украла деньги. Как установил Жидачевский районный суд, обвиняемая воспользовалась тем, что дверь дома была незаперта, и похитила 15 000 грн из кошелька хозяйки. Об этом говорится в приговоре Жидачевского районного суда Львовской области по делу №443/1484/24.

Инцидент произошел 8 апреля 2024 года в Жидачеве, когда женщина, обнаружив отсутствие владелицы, попала в дом, осмотрела комнаты и обнаружила кошелек с деньгами. После похищения средств она покинула место преступления.

Воровка признала свою вину, искренне раскаялась и частично вернула украденные деньги. Потерпевшая не имела претензий к обвиняемой. Суд признал женщину виновной по части 4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы, но с условным сроком на два года на основании статьи 75 УКУ.

Суд также принял во внимание смягчающие обстоятельства, в частности раскаяние обвиняемой и ее сотрудничество со следствием, но учел и отягчающие - преступление было совершено против пожилого человека. Обвиняемая обязана оплатить судебные издержки в размере более 2,2 тыс. грн.

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