Украинские морские дроны уничтожили российские наблюдательные системы возле Крыма – видео

ВМС ВСУ нанесли удар по российским платформам в Черном море.

Скриншот

Подразделение Военно-морских сил Вооруженных сил Украины осуществило прицельные удары по российским системам наблюдения, расположенных на захваченных газовых платформах у побережья временно оккупированного Крыма. Об этом сообщил командующий ВМС ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа.

Благодаря точным ударам морских беспилотников были уничтожены важные российские наблюдательные системы. Неижпапа подчеркнул, что операция стала очередным этапом борьбы с агрессором в Черном море.

«Оккупанты не останутся на нашей территории - достанем их везде», - отметил командующий, подтвердив эффективность действий украинских военных.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.