Олаф Шольц надеется на совместную стратегию США и Германии по войне в Украине

Канцлер Германии подчеркивает важность участия Украины в мирных переговорах с Дональдом Трампом.

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Канцлер Германии Олаф Шольц выразил надежду на разработку совместной стратегии для урегулирования войны в Украине вместе с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом он заявил в интервью немецкой пресс-группе Funke, сообщает Le Monde.

«Я уже имел длительный телефонный разговор с будущим американским президентом (...) Я очень надеюсь, что мы сможем разработать совместную стратегию для Украины, чтобы положить конец конфликту», - подчеркнул Шольц.

Канцлер подчеркнул, что решения по Украине не могут приниматься без участия самих украинцев. «Мой главный принцип остается неизменным: ничего не должно решаться через головы украинцев. Я снова четко дал это понять президенту Зеленскому во время моего визита в Киев в начале этой недели», - отметил Шольц.

Эти заявления прозвучали накануне открытия Собора Парижской Богоматери в Париже, куда съедутся мировые лидеры. Как отмечает издание, это событие может стать поводом для дипломатических переговоров и первой возможной встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Их обоих пригласил во Францию президент Эммануэль Макрон.

Шольц также напомнил о необходимости совместных усилий международного сообщества для обеспечения мира, подчеркнув роль трансатлантического партнерства в решении глобальных конфликтов.

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