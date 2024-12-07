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Олаф Шольц сподівається на спільну стратегію США та Німеччини щодо війни в Україні

09:43, 7 грудня 2024
Канцлер Німеччини наголошує на важливості участі України в мирних переговорах з Дональдом Трампом.
Олаф Шольц сподівається на спільну стратегію США та Німеччини щодо війни в Україні
Фото з відкритих джерел
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Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив сподівання на розробку спільної стратегії для врегулювання війни в Україні разом із новообраним президентом США Дональдом Трампом. Про це він заявив в інтерв’ю німецькій пресгрупі Funke, повідомляє Le Monde.

«Я вже мав тривалу телефонну розмову з майбутнім американським президентом (...) Я дуже сподіваюся, що ми зможемо розробити спільну стратегію для України, щоб покласти край конфлікту», – наголосив Шольц.

Канцлер підкреслив, що рішення щодо України не можуть ухвалюватися без участі самих українців. «Мій головний принцип залишається незмінним: нічого не повинно вирішуватися через голови українців. Я знову чітко дав це зрозуміти президенту Зеленському під час мого візиту до Києва на початку цього тижня», – зазначив Шольц.

Ці заяви прозвучали напередодні відкриття Собору Паризької Богоматері в Парижі, куди з’їдуться світові лідери. Як зазначає видання, ця подія може стати нагодою для дипломатичних переговорів і першої можливої зустрічі Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Їх обох запросив до Франції президент Еммануель Макрон.

Шольц також нагадав про необхідність спільних зусиль міжнародної спільноти для забезпечення миру, підкресливши роль трансатлантичного партнерства у вирішенні глобальних конфліктів.

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США Німеччина Дональд Трамп Емманюель Макрон Олаф Шольц

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