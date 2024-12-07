7 грудня – яке сьогодні свято та головні події

7 грудня відзначають Всесвітній день української хустки.

Фото: objectiv.tv

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Сьогодні, 7 грудня, відзначають одразу кілька важливих дат:

Всесвітній день української хустки – символу жіночності та народних традицій України.

День місцевого самоврядування в Україні – професійне свято представників органів самоврядування.

Міжнародний день цивільної авіації – встановлений ООН для відзначення значення цивільної авіації у світовому сполученні.

Всесвітній день фетбайка – присвячений велосипедам із широкими шинами, які використовують для їзди по піску, снігу чи бездоріжжю.

Релігійна пам’ять: православна церква вшановує святого святителя Амвросія, єпископа Медіоланського.

Історичні події цього дня:

1941 – японська авіація атакувала американську базу Перл-Гарбор, що стало початком вступу США у Другу світову війну.

1972 – стартувала місія «Аполлон-17», остання пілотована експедиція на Місяць.

1982 – у Техасі вперше у світі виконали смертний вирок шляхом смертельної ін'єкції.

1988 – землетрус силою 6,9 бала у Вірменії зруйнував міста Спітак і Ленінакан, забравши близько 25 тисяч життів.

1991 – на зустрічі в Біловезькій пущі президенти Білорусі, Росії та України ліквідували СРСР.

2009 – вихід гри The Legend of Zelda: Spirit Tracks для Nintendo DS.

2023 – президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив про наміри приєднати регіон Гаяна-Ессекібо, який складає майже 60% території сусідньої Гайани.

Видатні особистості, народжені 7 грудня:

Сергій Прокоф’єв (1874–1944) – український вчений у галузі будівництва, інженер шляхів сполучення, педагог (150 років від дня народження).

Текля Білецька (1899–1965) – українська письменниця, що працювала у США (125 років від дня народження).

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