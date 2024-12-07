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Конституційний суд Румунії пояснив безпрецедентний перезапуск президентських виборів

09:07, 7 грудня 2024
Суд вказав на ключові проблеми кампанії – маніпулювали виборчим процесом і виборцями.
Конституційний суд Румунії пояснив безпрецедентний перезапуск президентських виборів
Фото: ukrinform
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Як раніше повідомлялося, Конституційний суд Румунії анулював результати першого туру президентських виборів. Також суд оприлюднив обґрунтування свого рішення щодо скасування результатів першого туру президентських виборів та повторного проведення голосування. Як повідомляє Digi24, судді визнали виборчий процес таким, що порушив чесність і рівність виборів.

У 10-сторінковому документі суд зазначив, що на основі матеріалів, наданих спецслужбами під час засідання Вищої ради національної оборони, було виявлено численні порушення, які вплинули на свободу вибору громадян і створили нерівні умови для кандидатів.

Серед основних проблем названо маніпуляції виборцями через:

  • Непрозоре використання цифрових технологій та штучного інтелекту для ведення кампанії;
  • Фінансування з незадекларованих джерел;
  • Дезінформацію політичною рекламою, яка не була маркована належним чином.

Суд наголосив, що свобода вибору передбачає доступ виборців до об’єктивної інформації без незаконного впливу. Викривлення рівних можливостей виникло через агресивне просування одного з кандидатів із використанням алгоритмів соцмереж, що не відповідало національному законодавству.

«Політична реклама може ставати вектором дезінформації, зокрема коли [...] не розкривається її політичний характер, коли вона надходить від спонсорів за межами ЄС і вдається до таргетингових прийомів… Втручання державних чи недержавних суб’єктів та ведення ними виборчої пропаганди або кампаній дезінформації має бути виключене», – йдеться у рішенні суду.

Суд підкреслив важливість прозорого використання цифрових технологій та штучного інтелекту у виборчому процесі, наголошуючи, що будь-які порушення мають бути виявлені та каратися.

Це рішення є безпрецедентним для Румунії й вказує на необхідність посилення контролю за веденням виборчих кампаній, щоб гарантувати їхню доброчесність.

«Використання цифрових технологій та штучного інтелекту кандидатами чи конкурентами, політсилами, їхніми прихильниками чи симпатиками має бути прозорим, щоб гарантувати доброчесність і неупередженість виборів. В іншому разі виборцям заважають сформувати думку про кандидатів і варіанти вибору і вони можуть бути дезінформовані», – зазначає суд, наголошуючи, що методи ведення кампанії мають перевірятися, а за порушення має наставати відповідальність.

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суд вибори Румунія

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