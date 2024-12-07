Конституционный суд Румынии объяснил беспрецедентный перезапуск президентских выборов

Суд указал на ключевые проблемы кампании – манипулировали избирательным процессом и избирателями.

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Как ранее сообщалось, Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура президентских выборов. Также суд обнародовал обоснование своего решения об отмене результатов первого тура президентских выборов и повторного проведения голосования. Как сообщает Digi24, судьи признали избирательный процесс таким, что нарушил честность и равенство выборов.

В 10-страничном документе суд отметил, что на основе материалов, предоставленных спецслужбами во время заседания Высшего совета национальной обороны, были выявлены многочисленные нарушения, которые повлияли на свободу выбора граждан и создали неравные условия для кандидатов.

Среди основных проблем названы манипуляции избирателями через:

Непрозрачное использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для ведения кампании;

Финансирование из незадекларированных источников;

Дезинформацию политической рекламой, которая не была маркирована должным образом.

Суд отметил, что свобода выбора предусматривает доступ избирателей к объективной информации без незаконного влияния. Искажение равных возможностей возникло из-за агрессивного продвижения одного из кандидатов с использованием алгоритмов соцсетей, что не соответствовало национальному законодательству.

«Политическая реклама может становиться вектором дезинформации, в частности когда [...] не раскрывается ее политический характер, когда она поступает от спонсоров за пределами ЕС и прибегает к таргетинговым приемам... Вмешательство государственных или негосударственных субъектов и ведение ими избирательной пропаганды или кампаний дезинформации должно быть исключено», - говорится в решении суда.

Суд подчеркнул важность прозрачного использования цифровых технологий и искусственного интеллекта в избирательном процессе, отмечая, что любые нарушения должны быть выявлены и наказаны.

Это решение является беспрецедентным для Румынии и указывает на необходимость усиления контроля за ведением избирательных кампаний, чтобы гарантировать их добропорядочность.

«Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта кандидатами или конкурентами, политсилами, их сторонниками или сторонниками должно быть прозрачным, чтобы гарантировать добропорядочность и беспристрастность выборов. В противном случае избирателям мешают сформировать мнение о кандидатах и вариантах выбора и они могут быть дезинформированы», - отмечает суд, подчеркивая, что методы ведения кампании должны проверяться, а за нарушение должна наступать ответственность.

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