Андрей Ермак призвал Британию усилить санкции против РФ и продолжить обучение украинских военных

В Chatham House обсудили роль Британии в формировании новой системы европейской безопасности.

Источник фото: Офис Президента

Великобритания имеет шанс сыграть ключевую роль в усилении Украины, что позволит создать новую, устойчивую систему европейской безопасности. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак во время круглого стола в Chatham House, посвященного украинским вопросам, цитирует Офис Президента.

Ермак отметил, что Великобритания является лидером в формировании справедливого и безопасного мирового порядка. Он призвал британских партнеров продолжать обучение украинских бригад и усиливать санкционное давление на Россию.

«Общий план победы - это больше, чем стратегии или договоренности. Это общая ответственность. Украина доказала, что готова быть надежным партнером. Мы боремся не только за свою землю, но и за будущее всего демократического мира. Вместе мы можем завершить эту войну и построить такой мир, в который будут верить люди. Мир, который базируется на справедливости, силе закона и настоящем лидерстве», - отметил Ермак.

Руководитель ОП подчеркнул необходимость формирования новых контуров европейской безопасности. По его словам, Украина предлагает более глубокую интеграцию в систему европейской безопасности, что станет выгодным как для Британии, так и для всей Европы.

«Мы предлагаем более глубокую интеграцию Украины в европейскую безопасность. Это означает усиление роли Великобритании. Это означает усиление всей Европы. Это означает, что мы все должны работать вместе, чтобы создать новую устойчивую систему», - подытожил Андрей Ермак.

Источник фото: Офис Президента

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