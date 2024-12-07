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Андрій Єрмак закликав Британію посилити санкції проти РФ та продовжити навчання українських військових

08:31, 7 грудня 2024
У Chatham House обговорили роль Британії у формуванні нової системи європейської безпеки.
Андрій Єрмак закликав Британію посилити санкції проти РФ та продовжити навчання українських військових
Джерело фото: Офіс Президента
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Велика Британія має шанс відіграти ключову роль у посиленні України, що дозволить створити нову, стійку систему європейської безпеки. Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час круглого столу в Chatham House, присвяченого українським питанням, цитує Офіс Президента.

Єрмак наголосив, що Велика Британія є лідером у формуванні справедливого та безпечного світового порядку. Він закликав британських партнерів продовжувати навчання українських бригад і посилювати санкційний тиск на Росію.

«Спільний план перемоги – це більше, ніж стратегії чи домовленості. Це спільна відповідальність. Україна довела, що готова бути надійним партнером. Ми боремося не лише за свою землю, а й за майбутнє всього демократичного світу. Разом ми можемо завершити цю війну та побудувати такий мир, у який віритимуть люди. Мир, який базується на справедливості, силі закону та справжньому лідерстві», – зазначив Єрмак.

Керівник ОП підкреслив необхідність формування нових контурів європейської безпеки. За його словами, Україна пропонує глибшу інтеграцію у систему європейської безпеки, що стане вигідним як для Британії, так і для всієї Європи.

«Ми пропонуємо глибшу інтеграцію України у європейську безпеку. Це означає посилення ролі Великої Британії. Це означає посилення всієї Європи. Це означає, що ми всі маємо працювати разом, щоб створити нову стійку систему», – підсумував Андрій Єрмак.

Джерело фото: Офіс Президента

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санкції військові офіс президента Велика Британія Андрій Єрмак

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