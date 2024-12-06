Конституційний суд Румунії анулював результати першого туру президентських виборів

У Румунії весь виборчий процес буде перезапущено у повному обсязі.

У п'ятницю, 6 грудня, Конституційний суд Румунії ухвалив рішення про скасування першого туру президентських виборів. Про це повідомило видання Digi24 із посиланням на свої джерела.

Під час засідання Конституційний суд країни «з метою забезпечення справедливості та законності виборчого процесу» одноголосним голосуванням ухвалив:

Скасувати весь виборчий процес з виборів президента Румунії, проведений на підставі постанови уряду.

Виборчий процес буде відновлено в повному обсязі, Уряд встановить нову дату виборів Президента Румунії, а також нову календарну програму для здійснення необхідних дій для проведення виборів в 2024 році.

Це рішення є остаточним і загальнообов’язковим і доводиться до відома громадськості.

Зазначається, що судді Конституційного суду ухвалили це рішення після термінової зустрічі в п’ятницю для консультацій, оскільки до КС надійшла велика кількість нових запитів про скасування президентських виборів. У запитах посилалися на документи, розсекречені Вищою радою оборони країни, згідно з якими кампанія проросійського кандидата Келіна Джорджеску була результатом маніпуляцій, організованих з-за кордону.

Раніше повідомлялося, що Конституційний суд Румунії підтвердив результати першого туру президентських виборів.

Додамо, Рада національної оборони Румунії звинуватила TikTok у впливі на вибори президента.

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