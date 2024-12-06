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Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура президентских выборов

15:32, 6 декабря 2024
В Румынии весь избирательный процесс будет перезапущен в полном объеме.
Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура президентских выборов
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В пятницу, 6 декабря, Конституционный суд Румынии принял решение об отмене первого тура президентских выборов. Об этом сообщило издание Digi24 со ссылкой на свои источники.

Во время заседания Конституционный суд страны, «с целью обеспечения справедливости и законности избирательного процесса» единогласным голосованием постановил следующее:

Отменить весь избирательный процесс по выборам президента Румынии, проведенный на основании постановления правительства.

Избирательный процесс будет восстановлен в полном объеме, Правительство установит новую дату выборов Президента Румынии, а также новую календарную программу для осуществления необходимых действий для проведения выборов в 2024 году.

Это решение является окончательным и общеобязательным и доводится до сведения общественности.

Издание добавляет, что судьи Конституционного суда приняли это решение после срочной встречи в пятницу для консультаций, поскольку в Конституционный суд поступило большое количество новых запросов об отмене президентских выборов. В запросах ссылались на документы, рассекреченные Высшим советом обороны страны, согласно которым кампания пророссийского кандидата Келина Джорджеску была результатом манипуляций, организованных из-за рубежа.

Ранее сообщалось, что Конституционный суд Румынии подтвердил результаты первого тура президентских выборов.

Добавим, Совет национальной обороны Румынии обвинил TikTok во влиянии на выборы президента.

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