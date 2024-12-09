Учебные заведения освободят от обязанности подавать в ТЦК данные о призывниках, а отсрочки будут выдаваться еще одним органом – Рада одобрила законопроект

Правительство предлагает отменить обязанность учебных заведений и органов местного самоуправления передавать данные о призывниках.

Правительство предлагает отменить обязанности органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений независимо от подчинения и формы собственности ежегодно подавать в соответствующие ТЦК списки граждан, подлежащих взятию на военный учет призывников. Соответствующий законопроект 12076 авторства Кабмина Верховная Рада 3 декабря приняла в первом чтении.

Ранее наличие обязательства для предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений подавать ТЦК списки лиц, подлежащих взятию на военный учет призывников, помогало упорядочить информацию о численности лиц такого возраста. В результате в ТЦК имелась информация о лицах, которые должны выполнить свой долг и явиться для постановки на военный учет. Следовательно, в случае принятия законопроекта в ТЦК вообще отсутствуют данные о лицах, которые должны быть поставлены на военный учет призывников.

При этом ответственность за предоставление сведений о себе принятым за основу законопроектом 12076 возлагается на призывника. Ему предоставляется возможность стать на учет дистанционно через Резерв+ или же прийти лично в ТЦК. В противном случае он должен будет явиться в ТЦК и уплатить штраф от 17 тысяч до 25,5 тысяч грн.

Так, в законопроекте Минобороны 12076 предлагается установить, что ежегодно с 1 января по 31 июля граждане Украины мужского пола, которым в год взятия на военный учет исполняется 17 лет, берутся на учет призывников с внесением соответствующих сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег» путем:

прохождения электронной идентификации и уточнения своих персональных данных средствами Электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста в порядке, определенном Кабмином;

личного прибытия в районный (городской) ТЦК с представлением необходимых документов, перечень которых устанавливается Министерством обороны Украины.

Напомним, действующая норма предусматривает, что каждый год в течение января-марта берутся на учет мужчины, которым в год взятия на военный учет исполняется 17 лет.

Уважительными причинами не прохождения электронной идентификации (не уточнения своих персональных данных) средствами Резерв+ или неприбытия в ТЦК признаются:

болезнь гражданина;

препятствие стихийного характера;

проживание (нахождение) во время действия особого периода на временно оккупированной территории или на территории, где ведутся боевые действия;

другие обстоятельства, лишившие его возможности пройти электронную идентификацию и уточнение своих персональных данных средствами Резерв+ или лично прибыть в ТЦК.

Граждане, которые не стали на военный учет призывников в вышеуказанный период, берутся на военный учет призывников только после личного прибытия в районный (городской) ТЦК с одновременным привлечением к ответственности по закону, при условии достижения ими 18-летнего возраста. То есть должны будут уплатить штраф от 17 тысяч грн до 25,5 тысяч грн.

Как отметили в ГНЭУ ВР, предложенные в проекте положения о прохождении электронной идентификации гражданами Украины для постановки на военный учет призывников не соответствуют ч. 2 ст. 14 Закона, где установлено, что взятие граждан Украины на военный учет призывников осуществляется в районных (городских) ТЦК по месту жительства. «Поскольку проектом предлагается предусмотреть автоматическую постановку на военный учет призывников граждан мужского пола с помощью средств электронной идентификации без обязанности являться в ТЦК, то, наверное, стоит указывать на осуществление ТЦК оформления постановки этих лиц на учет» - отметили в ГНЭУ .

Еще одна новелла законопроекта, которую Комитет Верховной Рады по антикоррупционной политике считает коррупциогенным фактором, это предоставление дискреционных полномочий районным (городским) комиссиям по вопросам направления для прохождения базовой военной службы в части предоставление ими отсрочек от направления для прохождения базовой военной службы и самостоятельного определения оснований для таких отсрочек, не предусмотренных законодательством.

«Такой подход позволит для легализации любых других (произвольных) оснований, предложенных указанными районными (городскими) комиссиями, что создаст условия для злоупотреблений своими полномочиями со стороны членов соответствующих комиссий» - подчеркнули в Антикоррупционном комитете.

Автор: Наталя Мамченко

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