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Украинцам объяснили, как перерегистрировать транспортное средство по договору дарения

07:36, 1 января 2025
Если транспортное средство вручается члену семьи первой или второй степени родства, налог не уплачивается.
Украинцам объяснили, как перерегистрировать транспортное средство по договору дарения
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Главный сервисный центр МВД напомнил гражданам, как перерегистрировать транспортное средство по договору дарения.

В ведомстве отметили, что с начала 2024 года по состоянию на данный момент в сервисных центрах МВД проведено более 36,5 тысячи операций по договору дарения. Больше всего из них с легковыми автомобилями – более 31 тысячи, с грузовыми авто – почти 4 тысячи, мотоциклами – более 350 и автобусами – 155 таких операций.

Как воспользоваться услугой, в Главном сервисном центре МВД напоминают алгоритм действий.

Граждане могут безвозмездно передать в подарок движимое имущество членам своей семьи. Если транспортное средство вручается члену семьи первой или второй степени родства, налог не уплачивается. К первой степени родства относятся родители, муж или жена, дети, в том числе усыновленные. Ко второй степени родства – родные братья и сестры, баба и дед со стороны матери и со стороны отца, внуки.

Физические лица, не являющиеся членами семьи первой и второй степеней родства, согласно Налоговому кодексу Украины, уплачивают налог на доходы физических лиц по ставке 5% от стоимости любого подарка и 5% военного сбора. Нерезиденты должны уплатить налог на доходы физических лиц по ставке 18 и 5% военного сбора.

Как перерегистрировать транспортное средство

Перерегистрация транспортного средства по договору дарения в сервисном центре МВД производится быстро и удобно и в день предоставления услуги. С собой необходимо взять перечень документов:

паспорт гражданина Украины;

копия справки о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;

документ, подтверждающий полномочия представителя (в случае обращения в сервисный центр МВД не одаренного или не дарителя);

документ, подтверждающий степень родства (свидетельство о рождении, свидетельство о браке и т.п.);

свидетельство регистрации транспортного средства.

Кроме того, если лицо уже имеет нотариально удостоверенный договор дарения, необходимо обратиться в сервисный центр МВД. В основной перечень документов необходимо принять нотариально удостоверенный договор дарения.

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