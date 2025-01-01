Украинцам объяснили, как перерегистрировать транспортное средство по договору дарения

Если транспортное средство вручается члену семьи первой или второй степени родства, налог не уплачивается.

Главный сервисный центр МВД напомнил гражданам, как перерегистрировать транспортное средство по договору дарения.

В ведомстве отметили, что с начала 2024 года по состоянию на данный момент в сервисных центрах МВД проведено более 36,5 тысячи операций по договору дарения. Больше всего из них с легковыми автомобилями – более 31 тысячи, с грузовыми авто – почти 4 тысячи, мотоциклами – более 350 и автобусами – 155 таких операций.

Как воспользоваться услугой, в Главном сервисном центре МВД напоминают алгоритм действий.

Граждане могут безвозмездно передать в подарок движимое имущество членам своей семьи. Если транспортное средство вручается члену семьи первой или второй степени родства, налог не уплачивается. К первой степени родства относятся родители, муж или жена, дети, в том числе усыновленные. Ко второй степени родства – родные братья и сестры, баба и дед со стороны матери и со стороны отца, внуки.

Физические лица, не являющиеся членами семьи первой и второй степеней родства, согласно Налоговому кодексу Украины, уплачивают налог на доходы физических лиц по ставке 5% от стоимости любого подарка и 5% военного сбора. Нерезиденты должны уплатить налог на доходы физических лиц по ставке 18 и 5% военного сбора.

Как перерегистрировать транспортное средство

Перерегистрация транспортного средства по договору дарения в сервисном центре МВД производится быстро и удобно и в день предоставления услуги. С собой необходимо взять перечень документов:

паспорт гражданина Украины;

копия справки о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;

документ, подтверждающий полномочия представителя (в случае обращения в сервисный центр МВД не одаренного или не дарителя);

документ, подтверждающий степень родства (свидетельство о рождении, свидетельство о браке и т.п.);

свидетельство регистрации транспортного средства.

Кроме того, если лицо уже имеет нотариально удостоверенный договор дарения, необходимо обратиться в сервисный центр МВД. В основной перечень документов необходимо принять нотариально удостоверенный договор дарения.

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