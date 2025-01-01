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Українцям пояснили, як перереєструвати транспортний засіб за договором дарування

07:36, 1 січня 2025
Якщо транспортний засіб дарується члену сім’ї першого або другого ступеня спорідненості, податок не сплачується.
Українцям пояснили, як перереєструвати транспортний засіб за договором дарування
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Головний сервісний центр МВС нагадав громадянам, як перереєструвати транспортний засіб за договором дарування.

У відомстві зазначили, що з початку 2024 року станом на зараз у сервісних центрах МВС проведено понад 36,5 тисяч операцій за договором дарування. Найбільше з них з легковими автомобілями – понад 31 тисяча, з вантажними авто – майже 4 тисячі, мотоциклами – більш як 350 та автобусами – 155 таких операцій.

Як скористатись послугою, у Головному сервісному центрі МВС нагадують алгоритм дій. 

Громадяни мають можливість безоплатно передати в дарунок рухоме майно членам своєї родини. Якщо транспортний засіб дарується члену сім’ї першого або другого ступеня спорідненості, податок не сплачується. До першого ступеня спорідненості належать батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені. До другого ступеня спорідненості – рідні брати та сестри, баба та дід з боку матері й з боку батька, онуки.

Фізичні особи, які не є членами родини першого та другого ступенів споріднення, згідно з Податковим кодексом України, сплачують податок на доходи фізичних осіб за ставкою 5% від вартості будь-якого подарунка та 5% військового збору. Нерезиденти мають сплатити податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18% та 5% військового збору.

Як перереєструвати транспортний засіб

Перереєстрація транспортного засобу за договором дарування в сервісному центрі МВС відбувається швидко та зручно і в день надання послуги. З собою необхідно взяти перелік документів:

паспорт громадянина України;

копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

документ, що підтверджує повноваження представника (у разі звернення до сервісного центру МВС не обдаровуваного або не дарувальника);

документ, що підтверджує ступінь спорідненості (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб тощо);

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Крім того, якщо особа вже має в наявності нотаріально посвідчений договір дарування, необхідно звернутися до сервісного центру МВС. До основного переліку документів необхідно також взяти нотаріально посвідчений договір дарування.

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