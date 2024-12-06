Володимир Зеленський закликав усі конфесії підтримувати капеланство

Президент відзначив роль капеланів на передовій та закликав до єдності конфесій.

Фото: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність капеланам, які працюють на передовій, та закликав усі конфесії посилити роботу в цій сфері. Про це він заявив під час виступу на першому військовому молитовному сніданку.

«Я хочу подякувати вам за молитви, за Україну та українців, за наших людей, за наших дітей, за життя. Особливо вдячний нашим капеланам, тим, хто з хлопцями на першій лінії і не ховається від усього, через що вони там проходять. Дякую всім, хто намагається збільшити українське капеланство, і я закликаю всі конфесії вести цю роботу, яка дуже важлива, дуже необхідна», — сказав президент.

Зеленський зазначив, що День Збройних сил України символічно співпадає з Днем Святого Миколая, який для багатьох українців є святом радості, але для деяких залишається днем скорботи через втрати, спричинені війною.

Президент також підкреслив важливість зміцнення української армії та досягнення справедливого миру.

«Ми хочемо чесного миру для України і не забудемо про справедливість для всіх українців, про справедливе право всіх наших людей жити у своєму домі, безпеці та в мирі. І в єдності ми пройдемо цю війну і, найголовніше, забезпечимо справедливий мир для України», — наголосив Зеленський.

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