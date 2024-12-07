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Викрили іноземця, який намагався вивезти з України майже 50 тисяч доларів

10:19, 7 грудня 2024
Чоловік, прямуючи на виїзд з України, обрав «зелений коридор», щоб уникнути додаткової перевірки.
Викрили іноземця, який намагався вивезти з України майже 50 тисяч доларів
Фото: dpsu.gov.ua
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У пункті пропуску «Могилів-Подільський» прикордонники спільно з працівниками митниці виявили незадекларовану валюту, яку намагався вивезти 49-річний громадянин іншої країни. Про це повідомило Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Чоловік, прямуючи на виїзд з України, обрав «зелений коридор», очевидно сподіваючись уникнути додаткової перевірки. Проте під час огляду автомобіля під заднім пасажирським сидінням знайшли чорний поліетиленовий пакет із 24 800 доларами США.

На цьому перевірка не завершилася: у ході додаткового огляду серед особистих речей чоловіка виявили ще 23 850 доларів США. Таким чином, загальна сума незадекларованої валюти склала майже 50 тисяч доларів США.

За фактом порушення митних правил представники митниці склали протоколи за ч. 1 ст. 483 («Переміщення товарів через митний кордон із приховуванням від митного контролю») та ч. 1 ст. 471 («Недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон громадянами») Митного кодексу України. Незадекларовані кошти вилучено.

Фото: dpsu.gov.ua

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прикордонники Державна прикордонна служба

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