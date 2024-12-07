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Разоблачили иностранца, который пытался вывезти из Украины почти 50 тысяч долларов

10:19, 7 декабря 2024
Мужчина, направляясь на выезд из Украины, выбрал «зеленый коридор» во избежание дополнительной проверки.
Разоблачили иностранца, который пытался вывезти из Украины почти 50 тысяч долларов
Фото: dpsu.gov.ua
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В пункте пропуска «Могилев-Подольский» пограничники совместно с работниками таможни обнаружили незадекларированную валюту, которую пытался вывезти 49-летний гражданин другой страны. Об этом сообщило Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Мужчина, направляясь на выезд из Украины, выбрал «зеленый коридор», очевидно, надеясь избежать дополнительной проверки. Однако при осмотре автомобиля под задним пассажирским сиденьем был найден черный полиэтиленовый пакет с 24 800 долларами США.

На этом проверка не завершилась: в ходе дополнительного осмотра среди личных вещей мужчину обнаружили еще 23850 долларов США. Таким образом, общая сумма незадекларированной валюты составила около 50 тысяч долларов США.

По факту нарушения таможенных правил представители таможни составили протоколы по ч. 1 ст. 483 («Перемещение товаров через таможенную границу с сокрытием от таможенного контроля») и ч. 1 ст. 471 («Недекларирование товаров, перемещаемых через таможенную границу гражданами») Таможенного кодекса Украины. Незадекларированные средства изъяты.

Фото: dpsu.gov.ua

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пограничники Государственная пограничная служба

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