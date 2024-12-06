АРМА в 2024 году разыскало активы на более 7,1 млрд гривен

АРМА разыскало миллиарды и инвестировало в военные облигации.

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами в 2024 году разыскало значительные суммы средств: 7,1 млрд грн, 56,6 млн долларов США и 83,3 млн евро. Об этом сообщил директор Департамента выявления розыска, финансовых и других активов АРМА Виталий Чубаевский во время IX Международной конференции по антикоррупционной политике.

Конференция, организованная Национальной академией внутренних дел и Консультативной миссией ЕС в Украине, собрала представителей министерств, правоохранительных органов и международных организаций для обсуждения стратегий в борьбе с коррупцией.

Чубаевский отметил ключевую роль АРМА в антикоррупционных расследованиях. «АРМА является антикоррупционным органом, на который возложена важная роль по выявлению, розыску активов, приобретенных преступным путем, а также управления арестованными активами. Последними громкими кейсами были разысканы активы коррупционеров с МСЭК, а также по делам о незаконном пересечении границы», - отметил он.

Разысканные активы передаются органам досудебного расследования для наложения ареста и передачи в управление АРМА.

По его словам, АРМА инвестировало 8 млрд грн в военные облигации, что способствует укреплению обороноспособности Украины.

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