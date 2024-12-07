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Вуз Кривого Рога разрешил приходить на лекции с собаками и котами, фото

10:01, 7 декабря 2024
Инициатива сделать вуз дружественным к животным возникла в начале полномасштабного вторжения.
Вуз Кривого Рога разрешил приходить на лекции с собаками и котами, фото
Фото: suspilne.media
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В Кривом Роге один из высших учебных заведений позволил студентам приходить на занятия с их любимцами. Также в университете приютили десять бездомных собак — ухаживает за ними администрация заведения, пишет «Суспільне».

«Можно прийти с собакой, иногда даже удобно, когда гуляешь с ней и можешь зайти что-нибудь узнать, забрать документы. Или во время воздушной тревоги Бася очень пугается взрывов, можно пойти с ней в укрытие», — рассказал второкурсник Сергей пришел в университет вместе со своей собакой Басей.

По словам ректора Андрея Шайкана, инициатива сделать вуз дружественным к животным возникла в начале полномасштабного вторжения: тогда к укрытию заведения люди начали приходить вместе с домашними питомцами.

«Кто-то из наших девушек предложил: классно, чтобы у нас было по-европейски, открытые просторы. Мы поддержали и сказали: будем Pet friendly. С этого времени это правило распространяется на весь университет», — пояснил ректор.

Также он добавил: сейчас образование дистанционное, однако нередко в убежище проходят лекции и разные образовательные мероприятия. С животными можно всегда и всюду.

«Бывает, что кто-то пришел со своим животным. Это не массово, что каждый день, но никаких ограничений и проблем нет», - сказал он.

На территории университета, рассказал руководитель, живет десять собак.

Фото: suspilne.media

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Кривой Рог университет

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