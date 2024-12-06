Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Мужчины 17 лет, находящиеся за границей, смогут встать на учет через Резерв+ – Рада одобрила законопроект

14:44, 6 декабря 2024
Но в случае несообщения о себе данных такие мужчины должны будут приехать в Украину, явиться в ТЦК и заплатить штраф.
Мужчины 17 лет, находящиеся за границей, смогут встать на учет через Резерв+ – Рада одобрила законопроект
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Мужчинам, которым исполнится 17 лет и которые, в том числе, находятся за границей, позволят встать на военный учет дистанционно через Резерв+. Соответствующий законопроект правительства 12076 Верховная Рада 3 декабря приняла в первом чтении.

Напомним, как ранее сообщали в Комитете ВР по вопросам молодежи и спорта, паспортные сервисы за границей массово отказывают выехавшим до достижения 18 лет парням в выдаче паспортов. Одной из причин, судя по объяснениям заместителя Минобороны, может быть то, что их считают нарушителями военного учета, и они получат документы, когда заработает дистанционная уплата штрафов, предусмотренная законопроектом 12093.

Следовательно, по мнению правительства, законопроект 12076 может создать законодательный механизм, который будет способствовать дистанционной постановке на военный учет призывников, в частности тех, кто выехал на обучение или по другим причинам за границу.

Так, проектом устанавливается, что ежегодно с 1 января по 31 июля граждане Украины мужского пола, которым в год взятия на военный учет исполняется 17 лет, берутся на учет призывников с внесением соответствующих сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег » путем:

  • прохождения электронной идентификации и уточнения своих персональных данных средствами Электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины (т.е. через Резерв+);
  • личного прибытия в районный (городской) ТЦК с представлением необходимых документов, перечень которых устанавливается Министерством обороны.

Также в проекте предусматривается перечень уважительных причин для непрохождения такой идентификации и/или неприбытия в районный (городской) ТЦК в определенный в Законе срок.

В случае нарушения установленного порядка и срока постановки на военный учет призывников в проекте предусматривается, что одновременно с постановкой на учет такие лица должны быть привлечены к ответственности по закону, при условии достижения ими 18-летнего возраста.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины Резерв+ военнообязанный воинский учет Оберег

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мужчины 17 лет, находящиеся за границей, смогут встать на учет через Резерв+ – Рада одобрила законопроект

Но в случае несообщения о себе данных такие мужчины должны будут приехать в Украину, явиться в ТЦК и заплатить штраф.

Конкурс на должности судей Антикоррупционного суда – кто из кандидатов еще остался в конкурсе

Большинство претендентов на должности судей ВАКС и АП ВАКС – судьи Антикоррупционного суда и судьи местных общих судов.

Сроки для пересмотра судебного решения в связи с решением ЕСПЧ смогут восстановить после истечения 10 лет

Комитет рекомендует Раде принять законопроект о возможности возобновления сроков для пересмотра судебных решений в гражданских, административных и хозяйственных делах после истечения 10 лет с исключительными обстоятельствами в связи с решением ЕСПЧ.

Кабмин утвердил новый порядок зарплат для членов наблюдательных советов госпредприятий – они будут зависеть от результатов финансово-хозяйственной деятельности

Для независимых членов наблюдательного совета их соответствие требованиям независимости не может быть основанием для увеличения размера их вознаграждения.

Следователь и прокурор могут без санкции следственного судьи войти во владение лица для спасения потенциальных вещественных доказательств от прогнозируемого уничтожения – Верховный Суд

Объединенная палата Кассационного уголовного суда ВС заключила, что следователь, дознаватель, прокурор до определения следственного судьи могут войти в жилье или другое владение лица, в частности с целью спасения материальных объектов (имущества), которые могут иметь значение как вещественные доказательства, от прогнозируемого уничтожения.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Дришлюк
    Андрій Дришлюк
    заступник голови Одеського апеляційного суду
  • Наталія Кухарська
    Наталія Кухарська
    суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області