Мужчины 17 лет, находящиеся за границей, смогут встать на учет через Резерв+ – Рада одобрила законопроект

Но в случае несообщения о себе данных такие мужчины должны будут приехать в Украину, явиться в ТЦК и заплатить штраф.

Мужчинам, которым исполнится 17 лет и которые, в том числе, находятся за границей, позволят встать на военный учет дистанционно через Резерв+. Соответствующий законопроект правительства 12076 Верховная Рада 3 декабря приняла в первом чтении.

Напомним, как ранее сообщали в Комитете ВР по вопросам молодежи и спорта, паспортные сервисы за границей массово отказывают выехавшим до достижения 18 лет парням в выдаче паспортов. Одной из причин, судя по объяснениям заместителя Минобороны, может быть то, что их считают нарушителями военного учета, и они получат документы, когда заработает дистанционная уплата штрафов, предусмотренная законопроектом 12093.

Следовательно, по мнению правительства, законопроект 12076 может создать законодательный механизм, который будет способствовать дистанционной постановке на военный учет призывников, в частности тех, кто выехал на обучение или по другим причинам за границу.

Так, проектом устанавливается, что ежегодно с 1 января по 31 июля граждане Украины мужского пола, которым в год взятия на военный учет исполняется 17 лет, берутся на учет призывников с внесением соответствующих сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег » путем:

прохождения электронной идентификации и уточнения своих персональных данных средствами Электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины (т.е. через Резерв+);

личного прибытия в районный (городской) ТЦК с представлением необходимых документов, перечень которых устанавливается Министерством обороны.

Также в проекте предусматривается перечень уважительных причин для непрохождения такой идентификации и/или неприбытия в районный (городской) ТЦК в определенный в Законе срок.

В случае нарушения установленного порядка и срока постановки на военный учет призывников в проекте предусматривается, что одновременно с постановкой на учет такие лица должны быть привлечены к ответственности по закону, при условии достижения ими 18-летнего возраста.

Автор: Наталя Мамченко

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