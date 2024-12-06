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В Офисе Генпрокурора отреагировали на видео с издевательством над дикими кабанами на Тернопольщине

18:46, 6 декабря 2024
Двум работникам агропредприятия уже объявили подозрение.
В Офисе Генпрокурора отреагировали на видео с издевательством над дикими кабанами на Тернопольщине
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Двум работникам агропредприятия сообщили о подозрении в жестоком обращении с животными, совершенном с особой жестокостью. Подозрение им объявили по ч. 3 ст. 299 УК Украины при процессуальном руководстве Специализированной экологической прокуратуры Тернопольской областной прокуратуры и Бережанской окружной прокуратуры, сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Этот случай вызвал большой резонанс в соцсети. В интернете обнародовали видео, на котором несколько человек жестоко обращались с животными, бросали в них палками и ножами, преследовали на сельскохозяйственной технике.

Как указывают в ОГП, правоохранители установили, что к инциденту причастны работники одного из аграрных предприятий.

В настоящее время прокуроры готовят ходатайство в суд об избрании подозреваемым мер в виде содержания под стражей. Принимаются меры по установлению и привлечению к ответственности других соучастников преступления.

Кроме того, зоозащитники отмечают, что есть еще одно видео, на котором к трактору привязали беременную самку кабана за лапы и таскали по полю, пока «из нее вылетали плоды ее нерожденных кабанчиков». Когда животное отвязали, она пыталась ползти, но ей отрубали лапы.

В полиции Тернопольщины заявили, что в ходе досудебного расследования было установлено, что события происходили в октябре с интервалом одну неделю.

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