В Кривом Роге открыто уголовное производство из-за срыва отопительного сезона

66 ремонтных бригад устраняют последствия срыва отопительного сезона в Кривом Роге – 443 дома остаются без тепла.

Из-за срыва отопительного сезона в Кривом Роге правоохранители открыли уголовное производство. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

Сейчас в городе продолжаются ремонтные работы на теплосетях. Отопление подается в 1513 домов, однако 443 жилых дома до сих пор остаются без тепла. Среди них 245 домов не получали отопления с начала сезона, а 198 были временно отключены для устранения потерь теплоносителя.

На месте работают 66 ремонтных бригад, в том числе специалисты, привлеченные из других регионов. По данным правительства, на помощь Кривому Рогу была направлена техника и бригады из 11 областей Украины.

«В городе работают 66 ремонтных бригад, в том числе других городов и регионов. По данным правительства, на помощь Кривому Рогу привлекали бригады со спецтехникой из 11 областей», - подчеркнул Кулеба.

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