400 рабочих мест — на Закарпатье появится новый индустриальный парк

Среди основных направлений деятельности парка – перерабатывающая промышленность.

Кабинет Министров внес в реестр новый индустриальный парк «Мужай» в Закарпатской области. Об этом сообщили в Министерстве экономики.

«Создание более 400 рабочих мест в разных отраслях перерабатывающей промышленности, а также в сфере научно-технической деятельности станет значительным стимулом для экономического роста региона. Парк будет способствовать привлечению инвестиций и развития промышленности Закарпатья в рамках политики «Сделано в Украине», позволяющей поддерживать украинский бизнес даже в сложных условиях», — заявил заместитель Министра экономики Украины Виталий Киндратов.

Индустриальный парк «Мужай» расположен на территории Береговской территориальной общины, его площадь — 30,5955 га, на которой будет создано до 427 новых рабочих мест.

Основные направления деятельности парка – перерабатывающая промышленность, в частности:

производство пищевых продуктов;

обработка древесины и изготовление изделий из древесины и пробки, кроме мебели;

производство бумаги и бумажных изделий;

производство другой неметаллической минеральной продукции;

производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования;

производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов;

производство других транспортных средств

Также предусмотрена научно-техническая деятельность и другие направления, совместимые с концепцией парка.

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