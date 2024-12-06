400 рабочих мест — на Закарпатье появится новый индустриальный парк

Кабинет Министров внес в реестр новый индустриальный парк «Мужай» в Закарпатской области. Об этом сообщили в Министерстве экономики.
«Создание более 400 рабочих мест в разных отраслях перерабатывающей промышленности, а также в сфере научно-технической деятельности станет значительным стимулом для экономического роста региона. Парк будет способствовать привлечению инвестиций и развития промышленности Закарпатья в рамках политики «Сделано в Украине», позволяющей поддерживать украинский бизнес даже в сложных условиях», — заявил заместитель Министра экономики Украины Виталий Киндратов.
Индустриальный парк «Мужай» расположен на территории Береговской территориальной общины, его площадь — 30,5955 га, на которой будет создано до 427 новых рабочих мест.
Основные направления деятельности парка – перерабатывающая промышленность, в частности:
производство пищевых продуктов;
обработка древесины и изготовление изделий из древесины и пробки, кроме мебели;
производство бумаги и бумажных изделий;
производство другой неметаллической минеральной продукции;
производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования;
производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов;
производство других транспортных средств
Также предусмотрена научно-техническая деятельность и другие направления, совместимые с концепцией парка.
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