Один из родителей, чей ребенок учится дистанционно, сможет работать дома — Рада поддержала законопроект

Парламент принял за основу законопроект об усовершенствовании правого регулирования отдельных вопросов надомной и дистанционной работы.

Фото: rudana.com.ua

5 декабря Верховная Рада приняла за основу проект Закона Украины №10164-1 о внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины по усовершенствованию правого регулирования отдельных вопросов надомной и дистанционной работы.

Законопроект предлагает дополнить Кодекс законов о труде Украины нормами о возможности (по согласованию с работодателем) перевода одного из родителей на надомную или дистанционную форму работы в случае обучения малолетнего ребенка дистанционно.

Кроме того, реализация положений законопроекта направлена ​​на обеспечение правовой определенности, в случае необходимости работодателя направить командировочных надомных или дистанционных работников, если такая возможность предусмотрена трудовым договором о надомной или дистанционной работе.

Законопроект будет способствовать восстановлению нарушенных прав надомных и дистанционных работников при необходимости их отправки в служебные командировки и созданию надлежащих условий для работы родителей в случае обучения ребенка по дистанционной форме получения образования в заведениях общего среднего образования.

Комитета Верховной Рады Украины по социальной политике и защите прав ветеранов поручено доработать указанный законопроект с учетом предложений и поправок субъектов права законодательной инициативы и внести его на рассмотрение Верховной Рады Украины во втором чтении.

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