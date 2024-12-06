Бесплатное питание для учеников начальной школы продолжат в 2025 году

Кроме того, Владимир Зеленский инициировал расширение программы бесплатного питания, охватив школьников 5–11(12) классов.

В Государственном бюджете на следующий год заложено 2,9 миллиарда гривен, чтобы продолжить помогать организовывать бесплатное горячее питание для учеников начальной школы с января 2025 года местным общинам.

Как сообщили в Министерстве образования и науки, средства будут пропорционально распределены между общинами в форме государственной субвенции.

В настоящее время Министерство образования и науки Украины готовит новый Порядок использования субвенции с учетом замечаний и комментариев, возникших во время организации питания и использования субвенции в 2024 году. Ожидается, что соответствующее Постановление будет принято Кабмином уже в декабре, чтобы с января 2025 все общины могли использовать субвенцию на питание учеников начальной школы.

Кроме того, Президент Украины инициировал расширение программы бесплатного питания, охватив не только учеников 1–4 классов, но и школьников 5–11(12) классов.

Это важно в контексте создания равных возможностей для всех детей. Реализация запланирована на 2025-2026 учебный год. Это станет важным шагом в обеспечении здорового питания для школьников по всей Украине», - отмечают в МОН.

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