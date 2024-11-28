Когда в школах Киева начнутся зимние каникулы – что известно

В столице этой зимой школьники будут предварительно отдыхать с 23 декабря по 11 января.

Источник фото: nus.org.ua

После окончания первого учебного семестра как всегда в декабре украинские школьники идут на зимние каникулы.

По постановлению Кабинета Министров о начале учебного года во время военного положения в Украине ученики должны иметь не менее 30 дней отдыха в год, но продолжительность учебного года и отдыха между учебными днями каждое учебное заведение определяет самостоятельно.

Как пишет «УП. Жизнь», в столице этой зимой школьники будут предварительно отдыхать с 23 декабря по 11 января.

Впрочем, структура учебного года 2024-2025 может меняться из-за ситуации безопасности, отметили в Департаменте образования и науки КГГА.

Как мы раньше писали, Киев хочет создать государственные двуязычные школы для украинцев в Чехии.

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