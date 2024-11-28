Коли у школах Києва розпочнуться зимові канікули – що відомо

У столиці цієї зими школярі попередньо відпочиватимуть із 23 грудня по 11 січня.

Джерело фото: nus.org.ua

Після закінчення першого навчального семестру як завжди у грудні українські школярі йдуть на зимові канікули.

За постановою Кабінету Міністрів про початок навчального року під час воєнного стану в Україні учні повинні мати щонайменше 30 днів відпочинку на рік, але тривалість навчального року та відпочинку між навчальними днями кожен заклад освіти визначає самостійно.

Як пише «УП. Життя», у столиці цієї зими школярі попередньо відпочиватимуть із 23 грудня по 11 січня.

Утім, структура навчального року 2024-2025 може змінюватися через безпекову ситуацію, зазначили у Департаменті освіти і науки КМДА.

Як раніше ми писали, Київ хоче створити державні двомовні школи для українців у Чехії.

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