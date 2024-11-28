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Переправлення військовозобов’язаного до Румунії за 4000 доларів — на Закарпатті судитимуть чоловіка

22:00, 28 листопада 2024
Обвинувачений займався налагодженням маршрутів переправлення військовозобов’язаних чоловіків за межі держкордону.
Переправлення військовозобов’язаного до Румунії за 4000 доларів — на Закарпатті судитимуть чоловіка
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На Закарпатті судитимуть чоловіка, який намагався переправити військовозобов’язаного до Румунії за 4000 доларів. Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура.

Встановлено, що 24-річний житель с. Нанково займався налагодженням маршрутів переправлення військовозобов’язаних чоловіків за межі держкордону.

Тоді обвинувачений підшукав «клієнта», якому за 4000 доларів мав допомогти незаконно дістатися Румунії. Для цього підвіз його на автомобілі Mercedes Sprinter до прикордонної території та проклав подальший маршрут руху на карті. При цьому повідомив чоловіку, що з перетином кордону не має виникнути жодних проблем, адже це все вже «узгоджено».

Однак успішно здійснити переправлення у зловмисника не вийшло – його протиправну діяльність викрили у серпні цього року. Розслідування злочину здійснювали слідчі Хустського райуправління поліції.

Наразі обвинувальний акт скеровано на розгляд у Хустський районний суд.

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прокуратура Закарпаття військовозобов'язаний

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