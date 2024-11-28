Переправка военнообязанного в Румынию за 4000 долларов — на Закарпатье будут судить мужчину

Обвиняемый занимался отладкой маршрутов переправки военнообязанных мужчин за пределы госграницы.

На Закарпатье будут судить мужчину, который пытался переправить военнообязанного в Румынию за 4000 долларов. Об этом сообщает Закарпатская областная прокуратура.

Установлено, что 24-летний житель с. Нанково занимался отладкой маршрутов переправки военнообязанных мужчин за пределы госграницы.

Тогда обвиняемый подыскал «клиента», которому за 4000 долларов должен помочь незаконно добраться до Румынии. Для этого подвез его на автомобиле Mercedes Sprinter в приграничную территорию и проложил дальнейший маршрут на карте. При этом сообщил мужчине, что с пересечением границы не должно возникнуть никаких проблем, ведь это все уже согласовано.

Однако успешно осуществить переправку у злоумышленника не получилось – его противоправную деятельность разоблачили в августе этого года. Расследование преступления осуществляли следователи Хустского райуправления полиции.

В настоящее время обвинительный акт направлен на рассмотрение в Хустский районный суд.

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