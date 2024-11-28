Практика судов
  1. В Украине

Переправка военнообязанного в Румынию за 4000 долларов — на Закарпатье будут судить мужчину

22:00, 28 ноября 2024
Обвиняемый занимался отладкой маршрутов переправки военнообязанных мужчин за пределы госграницы.
Переправка военнообязанного в Румынию за 4000 долларов — на Закарпатье будут судить мужчину
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Закарпатье будут судить мужчину, который пытался переправить военнообязанного в Румынию за 4000 долларов. Об этом сообщает Закарпатская областная прокуратура.

Установлено, что 24-летний житель с. Нанково занимался отладкой маршрутов переправки военнообязанных мужчин за пределы госграницы.

Тогда обвиняемый подыскал «клиента», которому за 4000 долларов должен помочь незаконно добраться до Румынии. Для этого подвез его на автомобиле Mercedes Sprinter в приграничную территорию и проложил дальнейший маршрут на карте. При этом сообщил мужчине, что с пересечением границы не должно возникнуть никаких проблем, ведь это все уже согласовано.

Однако успешно осуществить переправку у злоумышленника не получилось – его противоправную деятельность разоблачили в августе этого года. Расследование преступления осуществляли следователи Хустского райуправления полиции.

В настоящее время обвинительный акт направлен на рассмотрение в Хустский районный суд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

прокуратура Закарпатье военнообязанный

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ЕС и Украина подписали меморандум, позволяющий выделить 18,1 млрд евро из обещанной G7 помощи

Этот меморандум является шагом к выделению части средств, но условия кредита пока не опубликованы

Ушедшие в СЗЧ военные должны вернуться до 1 января – Владимир Зеленский подписал закон

Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому дезертиры и военные, ушедшие в СЗЧ, должны вернуться на службу до 1 января 2025 для сохранения выплат.

Военный сбор с зарплат вырастет до 5% – Владимир Зеленский подписал закон о повышении налогов

Для кого военный сбор останется на уровне 1,5% – Президент подписал закон о повышении налогов.

Годность к военной службе мужчин от 17 до 25 лет смогут устанавливать без медосмотра – Минобороны внесло изменения в положение о ВВК

ВВК сможет принимать постановления без медосмотра – Минобороны установило новый порядок ВВК для мужчин-призывников.

«Слив» информации из государственных реестров станет тяжким преступлением – в Раде вернулись к рассмотрению ранее забракованного законопроекта

Верховная Рада возвращается к законопроекту, которым вводится 8 лет лишения свободы за распространение данных из государственных реестров.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Святослав Пограничний
    Святослав Пограничний
    шеф-редактор Судово-юридичної газети, глава Першої правової медіагрупи
  • Марина Оздоба
    Марина Оздоба
    суддя Святошинського районного суду міста Києва