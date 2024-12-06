Рада сделала первый шаг относительно усовершенствования предоставления социальных услуг

Законопроект разработан для усовершенствования отдельных аспектов предоставления социальных услуг в Украине, урегулирования существующих нормативных пробелов и осовременивания отдельных норм в соответствии с последними законодательными изменениями.

5 декабря Верховная Рада Украины приняла в первом чтении за основу проект Закон Украины 12124 о внесении изменений в Закон Украины «О социальных услугах» по усовершенствованию порядка предоставления социальных услуг.

Законопроект разработан с целью усовершенствования отдельных аспектов предоставления социальных услуг в Украине, урегулирования существующих нормативных пробелов и осовременивания отдельных норм в соответствии с последними законодательными изменениями.

Проект акта предусматривает внесение изменений в Закон Украины «О социальных услугах», в частности, предлагается:

– дополнить Закон новой статьей, определяющей понятия, формы работы и основные задачи мультидисциплинарной команды, которая является функционально выделенной группой специалистов, объединенных общими целями и задачами по предоставлению социальной услуги (может включать специалистов по социальной работе, социальных менеджеров, психологов, медицинских, педагогических работников, специалистов по реабилитации, эрготерапевтов и др.);

– уточнить классификацию предоставлятелей социальных услуг по форме собственности и организационно-правовой форме;

– установлен перечень сведений, которые вносятся в реестр поставщиков и получателей социальных услуг;

– нормировать возможность предоставления социальных услуг дистанционно (онлайн), а также заключение договора о предоставлении социальных услуг в электронной форме;

– урегулировать порядок предоставления социальной услуги в случае отсутствия соответствующего государственного стандарта;

– определять стоимость социальных услуг, предоставляемых государственным/коммунальным некоммерческими предприятиями, согласно Методике расчета тарифов и корректирующих коэффициентов, утвержденной Кабинетом Министров Украины;

– уточнить ответственность за нарушение требований законодательства о социальных услугах;

– урегулировать отдельные аспекты процедуры реорганизации (преобразования) предоставлятелей социальных услуг государственной/коммунальной собственности, действующих в организационно-правовой форме учреждения реабилитационных учреждений в государственные/коммунальные некоммерческие предприятия.

По результатам рассмотрения Верховная Рада Украины постановила доработать этот законопроект с учетом предложений и поправок субъектов права законодательной инициативы и внести его на рассмотрение Верховной Рады Украины во втором чтении.

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