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Шмыгаль сообщил, когда Украина получит первый транш за счет замороженных активов РФ

13:51, 6 декабря 2024
Первые деньги за счет замороженных активов РФ Украина будет получать уже в 2025 году.
Шмыгаль сообщил, когда Украина получит первый транш за счет замороженных активов РФ
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Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что первые $50 млрд. за счет замороженных российских активов Украина начнет получать уже в 2025 году. Об этом он сказал во время часа вопросов правительству в Верховной Раде.

«Пока продолжается юридическая процедура создания компенсационного механизма, пока мы работаем над конфискацией российских замороженных активов, первые $50 млрд начнем получать уже в следующем году», - сказал Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что предусматривает ратифицированное Соглашение о кредитном механизме для Украины.

Напомним, 4 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял о скором переводе в Украину $50 млрд за счет замороженных российских активов из ЕС и США.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в июне 2024 года страны «Большой семерки» (G7) договорились выделить кредит в 50 млрд долларов Украине за счет замороженных активов РФ. В октябре было принято политическое решение о распределении долей в данном кредите для Украины между США, ЕС, Великобританией, Японией и Канадой. Механизм назвали Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine или ERA.

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Верховная Рада Украины россия Украина Денис Шмыгаль

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