Шмигаль повідомив, коли Україна отримає перший транш за рахунок заморожених активів РФ

Перші гроші за рахунок заморожених активів РФ Україна почне отримувати вже у 2025 році.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що перші $50 млрд за рахунок заморожених російських активів Україна почне отримувати вже 2025 року. Про це він сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

«Доки триває юридична процедура створення компенсаційного механізму, доки ми працюємо над конфіскацією російських заморожених активів, перші $50 млрд почнемо отримувати вже наступного року», - сказав Шмигаль.

Раніше ми писали, що передбачає ратифікована Угода про кредитний механізм для України.

Нагадаємо, 4 грудня держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв про швидке переведення в Україну $50 млрд за рахунок заморожених російських активів з ЄС і США.

Як писала «Судово-юридична газета», у червні 2024 року країни «Великої сімки» (G7) домовилися виділити кредит у 50 млрд доларів Україні за рахунок заморожених активів РФ. У жовтні було ухвалено політичне рішення про розподіл часток у цьому кредиті для України між США, ЄС, Великобританією, Японією та Канадою. Механізм назвали Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine чи ERA.

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